Valcareggi: “Rimane Pradè alla Fiorentina, è bello identificare un solo colpevole quando le cose non vanno bene. Kokorin, credito sottozero, ma vorrei fosse il nuovo Salah”

“Il direttore sportivo della Fiorentina per la prossima stagione? Rimane Pradè“. Il procuratore e tifoso viola, Furio Valcareggi, su Lady Radio ha espresso questa opinione in merito al futuro uomo-mercato del club.

Poi ha aggiunto: “Ha fatto degli errori, ma ha una carriera nobile alle sue spalle. Ribery non l’ha sbagliato, così come Amrabat, ma anche Quarta. Callejon l’ha voluto Iachini. E’ bello identificare un solo colpevole, ma quando le cose non vanno non ce n’è uno solo”.

Capitolo Kokorin: “Sento dei commenti che sembra di essere a Zelig – ha concluso Valcareggi – Salah arrivò qui con un credito sottozero. Ecco vorrei che lui fosse il nuovo Salah. Questo è un sogno, la realtà mi porta a dire: vediamolo e poi giudichiamolo”.