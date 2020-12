Valcareggi: “Ritiro inutile per una squadra di stranieri abituati a stare sempre col telefono in mano. Mercato in attacco? Il massimo che puoi prendere è Destro”

Il procuratore Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio della situazione in casa Fiorentina: “Io sinceramente avrei fatto l’inverso di quel che ha fatto Prandelli con l’Atalanta. Sarei partito con i giocatori di qualità, per poi toglierli se non avessero reso a sufficienza. Venuti, con tutto il rispetto, non mi sembra all’altezza della categoria, mentre Amrabat e Pulgar sono imbarazzanti. In più sento dare di migliore in campo a Biraghi e rimango allibito. Un altro inguardabile ogni volta che scende in campo è Kouamé“.

E sul ritiro ha aggiunto: “Son tutti stranieri, tutti abituati a stare continuamente coi telefoni in mano. Il ritiro serve solo a tenerli lontani da casa. Il tempo delle bandiere e dei cuori viola è finito da un pezzo. Per capire quale sia la situazione basta pensare al fatto che nessuno ha protestato per il fallo di mano in occasione del gol di Gosens“.

E infine una considerazione su Vlahovic e sull’attacco in generale: “Il serbo in questo momento è il migliore tra i centravanti a disposizione, per questo gioca. In effetti è uno dei pochi che nelle ultime partite rasenta la sufficienza. Soluzioni immediate? A gennaio gli unici attaccanti che puoi prendere sono i Lasagna, i Paloschi, i Destro. E sinceramente non so quanto siano meglio di quelli che abbiamo già”.