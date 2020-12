Valcareggi: “Se Amrabat gioca male non è colpa di Pradè. Ho paura per la Fiorentina, i tifosi hanno fatto bene…”

A Lady Radio ha parlato il procuratore sportivo e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi. Queste le sue parole in vista della partita di stasera e sulla situazione attuale in casa viola: “Non è giusto scaricare tutte le colpe sulla società, se giocatori come Amrabat giocano male non è colpa di Pradè, ma non solo lui, anche Castrovilli, Vlahovic… La colpa è anche loro. Ho molta paura per la Fiorentina. I tifosi hanno fatto bene a chiedere un confronto. Non mi venite a dire che il mercato non è stato condiviso, perché tutti la giudicavamo la Fiorentina come una buona squadra a inizio stagione”.

0 0 vote Article Rating