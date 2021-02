Valcareggi: “Senza Prandelli, la Fiorentina avrebbe avuto cinque punti in meno. Kokorin? Si sbrighi perché tra poco si va al mare”

Aleksandr Kokorin è uno dei giocatori più attesi in questa Fiorentina. Per il momento però resta ancora un oggetto misterioso perché in campo lo si è visto solo per un piccolo spezzone di partita contro l’Inter.

Notizie contrastanti si inseguono sull’attuale stato di forma del giocatore: “Si sbrighi ad entrare in condizione, perché tra poco si va al mare – ha detto il procuratore e tifoso viola, Furio Valcareggi, su Lady Radio – Al di là delle battute mezzo campionato glielo concediamo poi vogliamo vederlo giocare al top. La Fiorentina gli ha fatto tre anni e mezzo di contratto quindi ci punta su di lui”.

Sull’allenatore, Valcareggi riserva solo complimenti: “La Fiorentina senza Prandelli avrebbe avuto cinque punti in meno. Se fosse arrivato uno più ‘disinvolto’ saremmo naufragati. Prandelli invece ha capito benissimo qual è la reale situazione, ci ha fatto un regalo enorme venendo qui per pochi mesi”.