Valcareggi: “Sogno un allenatore toscano e Mazzarri è un tecnico molto bravo. Spalletti per venire a Firenze dovrebbe rinunciare a tanti soldi”

Il noto procuratore Furio Valcareggi a Lady Radio ha parlato così del futuro della panchina viola avanzando una proposta a km 0. ” Il mio sogno – ha rivelato Valcareggi – è avere un allenatore toscano, sono tre i papabili. Spalletti dovrebbe rinunciare a una barca di soldi per venire a Firenze. Da tanti anni è abituato ad andare in Champions League, a Firenze potrebbe ambire all’Europa League e dovrebbe anche abbassarsi lo stipendio. Tra cinque o sei anni magari verrà alla Fiorentina con entusiasmo, ma ora no perché lui vuole competere. Mazzarri è molto bravo, il curriculum lo premia. I toscani sono allenatori molto bravi”.

0 0 vote Article Rating