Valcareggi: “Vlahovic? Un giocatore che non calcia un rigore è da licenziare. Corvino sta continuando a fare le fortune della Fiorentina”

Il procuratore Furio Valcareggi, ha parlato così ad A Tutto Gol, trasmissione di Toscana Tv: “Gattuso? Sappiamo che c’è stato un solo colpevole, ovvero Gattuso stesso. E’ chiaro che lo ha fatto solamente perché aveva altre lusinghe. Italiano è un tecnico che fa giocare la squadra. Io credo che ci sia molta concorrenza il giovedi al Centro Sportivo, penso ci sia lotta. Tutti vogliono giocare.

Poi ha proseguito: “Corvino? Tutti gli anni ci fa vendere calciatori a 50 o 60 milioni. Chi in difesa con il Milan? Credo proprio che giocherà Venuti. Situazione Vlahovic? Un giocatore che non calcia un rigore è da licenziare. Il serbo doveva firmare, con la premessa di essere ceduto se la Fiorentina non centrasse l’Europa. Commisso ha fatto una proposta economicamente stupenda al centravanti”.