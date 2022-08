Valdifiori: “Non so se l’Empoli si libererà di Bajrami, può fare anche l’esterno. Torreira è unico ma anche Amrabat è forte”

Mediano-regista ai tempi di Sarri, Mirko Valdifiori a Radio Bruno ha parlato dei suoi eredi in azzurro, uno dei quali, Bajrami, anche nelle mire viola. E poi un’opinione anche sui centrocampisti della Fiorentina: “Bajrami è un giocatore di cui non so se a Empoli vorranno provarsi, ha caratteristiche anche da esterno. Barak è un centrocampista con doti offensive, potrebbe essere una pedina importante per come gioca Italiano. Stanno cercando di proseguire un lavoro molto importante fatto l’anno scorso, ci vorrà una rosa ampia, Italiano ha fatto vedere che non ha titolari fissi. Quando avevo Sarri a Empoli, diceva di avere i suoi 13-14, poi ha iniziato a capire che aveva bisogno di più rotazioni. Ce ne sono pochissimi che in Serie A garantiscono tante partite ad alta intensità.

Amrabat? E’ un giocatore importante, nelle dinamiche di una partita ci sono momenti in cui nel nostro ruolo sei più marcato, per cui ti abbassi tra i difensori. L’anno scorso Torreira interpretava il ruolo andando a pressare alto il mediano e trovando la porta. Torreira è un giocatore quasi unico però anche Amrabat è un giocatore importante.

Derby viola-azzurro? E’ un derby, penso che sia sentito anche a Firenze. A Empoli vedono nella Fiorentina una delle squadre top, lì c’è un nuovo percorso con Zanetti anche se non è partito benissimo.

Saponara? Lo sento felice di giocare a Firenze con la maglia viola, ci sono stati dei momenti difficili anche lì ma ha stretto i denti e ora sta raccogliendo i frutti. Spero per lui che giochi tanti anni, ha talento e tanto da dare ancora al calcio”.