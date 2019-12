Valentina Ballarini a FN: “Il progetto di Commisso mi piace molto, Florenzi obiettivo reale per la Fiorentina. La Roma…”

Cosa pensi della Fiorentina targata Commisso?

“Il progetto Fiorentina di Commisso mi piace molto. Il patron viola si è presentato davvero bene, ha riportato entusiasmo a Firenze . Bisogna dargli ovviamente tempo, ma le basi per costruire ci sono. E poi è simpaticissimo”.

Che partita sarà tra Fiorentina e Roma?

“Mi aspetto un match difficile per la Roma (storicamente è così) anche perché ho visto una Fiorentina in netta ripresa contro l’Inter nonostante l’assenza di Chiesa”.

Nel mercato di gennaio Florenzi può essere un reale obbiettivo per i viola?

“Florenzi secondo me è già un obiettivo reale della Fiorentina. Montella e Pradè lo conoscono bene e sarebbe perfetto nel 3-5-2 viola come esterno alto. Però su Florenzi ci sono anche altre squadre e non escludo possa rimanere alla Roma anche se lui vuole giocare per non perdere l’Europeo”.

Castrovilli invece piace ai giallorossi, è cosi?

“Castrovilli è un giocatore che mi piace tantissimo già dai tempi della Cremonese in Serie B. Su di lui in estate ci saranno molte squadre, però ha rinnovato con la Fiorentina e non credo che Commisso se lo lascerà sfuggire”.

L’obbiettivo futuro di Valentina?

“Il mio obiettivo è continuare a raccontare il calcio e le storie di sport. Da qualche venerdì alle 00.30 (amo la notte…) conduco un nuovo programma insieme a Filippo Gherardi. Raccontiamo storie di personaggi e sport in modo un po’ diverso facendo uscire curiosità magari sconosciute aiutati anche da connessioni musicali e ospiti a sorpresa. Il programma si chiama “SiRacconta”, ci tengo moltissimo”.