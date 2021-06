Valentini: “Castrovilli quando c’era Prandelli ha buttato via un’occasione non sfruttando una dote importante dell’ex allenatore viola”

L’ex dirigente della FIGC Antonello Valentini ha parlato al Corriere del Mezzogiorno-Puglia, intervenendo anche sul suo corregionale Gaetano Castrovilli, convocato da Mancini per l’Europeo. Queste le sue parole: “Ha qualità innate e straordinarie. Quest’anno non ha sfruttato al meglio la competenza di Prandelli di far crescere i giocatori, ha sprecato un’occasione. Mi auguro che in Nazionale sappia sfruttare la chance anche se non dovesse scendere in campo. Lì sono tutti titolari e con la sua intelligenza spero che sappia mettersi a disposizione del gruppo”.