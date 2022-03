Valeria Marini: “Quando dissi a Cecchi Gori di essere incinta, mi rispose “e adesso come facciamo ad andare in barca?”

Valeria Marini, in passato compagna dell’ex Presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori, ha dovuto affrontare due aborti durante in sei anni d’amore con il produttore cinematografico. E lo ha svelato lei stessa, nell’autobiografia Lezioni intime: “Una sera, dopo l’ennesima lite, ho avuto una tremenda emorragia. Non mi sono neanche fatta ricoverare”.

Accadde di nuovo verso la fine del loro rapporto: “Ero disposta a qualsiasi sacrificio, ma quando ho dato la notizia a Vittorio, la sua risposta è stata: “E come facciamo ad andare in barca?”. Di comune accordo abbiamo deciso di interrompere la gravidanza, ma non ho mai smesso di pensare a un figlio”.