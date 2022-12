Valori di mercato cresciuti in Serie B: Pierozzi è tra i top. Ecco quanto vale

Il calciatore di proprietà della Fiorentina Niccolò Pierozzi sta trascorrendo una stagione incredibile in prestito alla Reggina. Gli amaranto occupano stabilmente il secondo posto in classifica e sono tra le rivelazioni del campionato. Il classe 2001 è tra i protagonisti della squadra, me anche a livello individuale.

Il portale Transfermarkt ha stilato la formazione dei calciatori di tutta la Serie B il cui valore di mercato è maggiormente cresciuto. Pierozzi rientra senza alcuna perplessità tra questi undici: il suo nuovo valore, da circa 600-700 mila €, è salito fino a 1,6 milioni di €, per un incremento di 0,9 milioni.