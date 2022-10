Vanessa Leonardi: “La Fiorentina deve approcciare la partita con carattere per trasformare i fischi in applausi. Non si può snobbare la Conference League”

L’inviata di Sky, la giornalista Vanessa Leonardi, presente al Franchi anche per Fiorentina-Lazio, ha parlato a Radio Bruno in vista della sfida europea di oggi: “Mi aspetto la Fiorentina che ha iniziato come gli Hearts all’andata e con la Lazio. Una squadra di carattere che deve essere libera dalle scorie negative. I Viola vogliono trasformare i fischi in applausi e dovranno partire col giusto spirito. Ricordiamoci comunque che lunedì al Franchi è arrivata la Lazio, una squadra che in Serie A sta macinando gioco e risultati”.

“Il gruppo viola è molto unito e per questo sono stata sorpresa dall’atteggiamento degli ultimi 10 minuti coi biancocelesti. A Jovic serve sbloccarsi, la squadra lo sta cercando ed aiutando. Avrebbe bisogno di una punta più vicina. Conference considerata come un ripiego? E’ un trofeo europeo che ti dà dimensione incredibile e ti fa crescere. Guardate cosa ha fatto la Roma anno scorso. Non si può snobbare una competizione così”.