Vanessa Leonardi: “Vlahovic? Ha due doti importantissime che lo distinguono. E sul rapporto coi tifosi viola…”

Vanessa Leonardi, giornalista e inviata Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti al bomber della Fiorentina Dusan Vlahovic, in base a ciò che ha visto e percepito in alcuni momenti della recente carriera del ragazzo serbo.

Ecco le sue parole: “Vlahovic? Mi colpisce la voglia di questo ragazzo: alla prima partita al Franchi, appena dopo che sono uscite voci sul suo mancato rinnovo, l’ho visto quasi impaurito della reazione che avrebbero potuto avere i tifosi. In seguito ha capito il compromesso, che se giochi bene può esserci un buon rapporto, se giochi male viceversa: l’ha capito e si è sbloccato. Ha una grande voglia, anche in allenamento, lo si capisce anche dalle parole di Italiano. Secondo me la sua più grande dote sono queste: voglia di imparare e umiltà, che a quell’età sono un tesoro prezioso”.