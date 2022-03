Vanni: “Brozovic è fondamentale per l’Inter e dovrebbe rientrare con la Fiorentina. I nerazzurri hanno tutta la pressione addosso”

A Radio Toscana è intervenuto il giornalista di Repubblica Milano Franco Vanni, per parlare della prossima partita della Fiorentina contro l’Inter. Queste le sue parole sulla squadra nerazzurra:

“A disposizione di Inzaghi dovrebbe rientrare Marcelo Brozovic, sempre più fondamentale per la squadra nerazzurra. L’Inter ha tutto da perdere e ha tutta la pressione addosso, perché non può più permettersi di fare un altro passo falso nella lotta scudetto. Sia contro la Fiorentina che contro la Juventus sarà l’occasione buona per capire se i nerazzurri potranno rilanciarsi nella corsa al titolo”.