Vannucci sullo stadio: “Presentata mozione dal Pd, obbiettivo la riqualificazione delle volumetrie esistenti”

Nella giornata di oggi è stata presentata una mozione dal gruppo del Pd in Consiglio regionale sulla vicenda dello stadio di Firenze. La mozione, avente come primo firmatario Andrea Vannucci, sarà all’ordine del giorno nella seduta della prossima settimana, e sottolinea come la giunta regionale si impegnerà “per quanto di propria competenza, a favorire soluzioni che, a partire dalla prospettata ipotesi di rifacimento complessivo dello stadio Artemio Franchi, in seguito alle indicazioni del Mibact, e dalla necessità di dotare la città di Firenze di un impianto moderno e funzionale capace di generare impatti positivi in termini sportivi, economici e sociali, prediligano interventi, anche finalizzati ad incrementare i servizi e le attività, principalmente mediante il recupero e la riqualificazione delle volumetrie esistenti, in coerenza con gli obiettivi dettati dalla normativa regionale in materia di governo del territorio”.

La mozione sottolinea inoltre: “Il tema della dotazione di un nuovo impianto sportivo della principale società calcistica della Toscana, oltre che un elemento concernente materie di attinenza al settore sportivo, coinvolge necessariamente, per l’impatto urbanistico di tale struttura, la programmazione urbanistica della città che lo ospita, Firenze, e del territorio circostante. La possibilità di procedere alla riqualificazione di un’importante struttura all’interno della città di Firenze, come lo stadio Artemio Franchi, costituisce, in un’ottica di sostenibilità di lungo periodo e di prospettiva territoriale più ampia, un segnale positivo anche per quanto concerne il mantenimento degli obiettivi della attuale pianificazione urbanistica della città, all’interno di un contesto che vede, ad esempio, uno sviluppo della mobilità pubblica, come è il caso della rete tramviaria, per la quale si prevede un ulteriore sviluppo nei confronti dell’area metropolitana fiorentina”.

Vannucci continua poi: “L’amministrazione comunale di Firenze ha espresso la volontà di perseguire l’ipotesi della riqualificazione dello stadio e, su tale aspetto, il sindaco Nardella, oltre ad aver sollecitato una riflessione da portare avanti assieme alla proprietà della società sportiva, si è già adoperato, nei giorni scorsi, per raccogliere una disponibilità da parte del Governo a sostenere dal punto di vista economico l’operazione. Con questa mozione, nell’ambito delle nostre competenze in materia di governo del territorio, intendiamo dare un contributo nel solco della programmazione urbanistica e paesaggistica toscana, volta a incentivare strategie di rigenerazione urbana”.