Variante Omicron e Festività: per entrare agli stadi servirà tampone negativo (oltre a Super Green Pass)

Il Governo sta varando una nuova misura – che dovrebbe essere approvata il 23 dicembre – per regolare gli ingressi allo stadio: per entrare allo stadio sarà necessario non più solo il Super Green Pass (valido per vaccinati e guariti da Covid) ma anche una certificazione di recente esito negativo di un tampone.

Prima di Capodanno si prevede questa misura entri in vigore per scelta del CTS, in risposta a una nuova impennata di casi di Covid nel nostro paese e a un previsto aumento di contagi nel periodo delle festività, nonché della diffusione della nuova variante, Omicron. Questa misura non riguarderà solo gli stadi ma anche i grandi eventi dove si possono potenzialmente creare assembramenti e affollamenti di persone.