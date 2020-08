Varriale a FN: “Chiesa giocherà sicuramente contro la Bosnia, ma anche Castrovilli troverà spazio. La Nazionale deve ripartire da ciò che aveva costruito”

Il giornalista Rai Enrico Varriale ha parlato da Coverciano a Fiorentinanews.com: “Bisogna ripartire da dove eravamo rimasti, con la Nazionale che aveva il vento in poppa. Ovviamente ci sono stati dei problemi gravi ed era giusto fermarsi, ma ora dobbiamo ripartire gradualmente nonostante l’assenza del pubblico sia un handicap non indifferente. La Nazionale deve riallacciarsi alle certezze che aveva trovato, su tutte la capacità di far gioco. Chiesa e Castrovilli? Penso proprio che troveranno spazio in queste due partite, d’altronde Mancini ha convocato tanti giocatori proprio per farli ruotare. Chiesa lo vedremo sicuramente in campo contro la Bosnia, Castrovilli magari a partita in corso o nella gara successiva. Fare bene in Nations League è fondamentale sia per il ranking che per provare ad arrivare alle fasi finali, le quali si svolgeranno in Italia”.

