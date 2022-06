Vasquez non approderà in Viola: ecco chi se lo è aggiudicato in Serie A

Niente Fiorentina per Johan Vasquez. Il difensore del retrocesso Genoa, accostato ai Viola negli ultimi tempi, non approderà in Toscana. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il difensore rossoblù ripartirà sempre in Serie A, ma con la neopromossa Cremonese.

La concorrenza di Salernitana, Verona e Fiorentina è stata battuta e dopo l’incontro di stamattina è fatta per l’arrivo del centrale messicano a Cremona. Nelle ultime settimane era stato un nome molto caldo sull’asse Firenze-Genova ma alla fine ha avuto la meglio la squadra di mister Alvini. Per il possibile post Milenkovic, dunque, la Fiorentina dovrà virare su altri obiettivi.