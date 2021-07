Ve lo ricordate Blasi? Per l’ex Fiorentina pronta una nuova esperienza in panchina…in Albania

Ve lo ricordate Manuele Blasi? Nell’estate 2006 la Juventus, investita dalla vicenda Calciopoli, lo girò in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina. Un solo anno in viola per il centrocampista romano, condito però dall’unico suo gol realizzato in tutta la sua carriera (Più di 400 presenze).

Dopo aver allenato a Malta e a Cipro, Blasi è stato scelto da Daniele Delli Carri (anche per lui una stagione in viola, 2004-05), Direttore Generale-Sportivo dell’Apolonia Fier, a cui ha affidato la guida tecnica della squadra albanese.