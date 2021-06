Ve lo ricordate il Jiangsu Suning? A breve non esisterà più. Ecco perchè…

Ve lo Jiangsu Suning? Il club cinese che vantava giocatori del calibro di Eder, Ramires e Miranda, solo per citarne alcuni. Beh, non esisterà più e da oggi in poi sarà solo un lontano ricordo. Come riferito da Titan Sports Plus, sono stati avviati i lavori di demolizione delle strutture dello Xuzhuang Football Training Center (centro sportivo del club), impianto inaugurato nel 2017 e dotato di strutture di primissimo ordine.

Nonostante il titolo conquistato lo scorso inverno che ha eletto il club campione nazionale per la prima volta nella storia, in Cina hanno deciso di metter la parola fine ad un progetto che aveva attirato in oriente tanti campioni (giocatori e allenatori). Dunque niente più cifre astronomiche e ingaggi milionari.