Ve lo ricordate Jefferson? Il brasiliano portato alla Fiorentina da Corvino riparte dal Catanzaro

Jefferson Andrade Siqueira, o semplicemente Jefferson, riparte dal Catanzaro. La Fiorentina aveva puntato forte su di lui, con Corvino che pagò circa un milione per portarlo in Italia. Poi l’attaccante ha avuto parecchi bassi e negli anni ha girovagato per l’Italia in vari club. Ma ora ha cinque mesi per riscattarsi, per dimostrare di saper incidere più di quanto fatto finora a Padova. Cinque mesi per ritrovare gol e fiducia e chissà giocarsi anche una conferma per il futuro. Il brasiliano Jefferson è ufficialmente un giocatore del Catanzaro: ieri l’accordo trovato tra Padova e società giallorossa per il suo trasferimento in prestito. A 33 anni una nuova sfida per lui.

