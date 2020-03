Vecino e Borja Valero vicini al capolinea: rimpiangeranno i tempi in cui alla Fiorentina erano protagonisti?

Dopo due anni e mezzo dalla loro cessione, di Borja Valero e Vecino a Firenze è rimasto solo un piacevole ricordo, niente di più. Nessun rimpianto, merito di una Fiorentina che oggi a centrocampo può contare su un giusto mix di esperienza, estro e fisicità. Pulgar, Castrovilli, Duncan e ancora Benassi e chissà chi altro arriverà a rinfoltire un reparto a cui vengono accostati diversi nomi in questi giorni. Con Badelj ormai destinato a lasciare la casacca gigliata, il croato probabilmente si aggiungerà alla lista di quei giocatori a cui Firenze sarà grata, ma niente di più. Grazie e arrivederci, giusto guardare avanti e trovare rimpiazzi che aumentino lo spessore, il valore tecnico della squadra.

Storie diverse, quelle vissute dai due ex viola, con lo spagnolo finito a Milano dopo una lunga telenovela e con l’uruguaiano prelevato grazie al pagamento della clausola rescissoria da 24 milioni di euro. Soprattutto per Borja Valero gli scenari sono cambiati in peggio. A Firenze protagonista, a Milano ai margini della rosa di Conte. Meritevoli però le sue prestazioni quando è stato chiamato in causa nel momento d’emergenza dell’Inter. Vecino invece, dopo un inizio così così, sembrava nelle ultime uscite aver trovato la sua posizione nei nerazzurri.

Il destino però li accomuna, e probabilmente a fine stagione lasceranno Milano. Chissà se rimpiangeranno i tempi in cui a Firenze erano davvero protagonisti.