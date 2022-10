Vecino: “Quando giocavo con Borja Valero dovevo solo correre, al resto pensava lui”. E lo spagnolo svela un retroscena

Siparietto curioso tra i due ex Fiorentina Borja Valero, opinionista per DAZN, e Matias Vecino, centrocampista della Lazio. L’uruguaiano, intervistato dall’ex compagno, ha ammesso: “E’ il miglior centrocampista spagnolo con cui abbia giocato Bastava che corressi, al resto pensava Borja”.

La simpatica replica di Borja non si è fatta attendere: “Bravo, poi vai in giro a dire che sei bravo perché quello che hai imparato te l’ho insegnato io. A parte gli scherzi, complimenti. E’ bello vederti ancora a questi livelli dopo che hai passato tanti infortuni”.

Per poi raccontare: “Quando è arrivato alla Fiorentina non poteva nemmeno giocare, poverino. Aveva problemi con il passaporto e dove mancava qualcuno lo mettevano. Ha giocato anche terzino in allenamento”.