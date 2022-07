Vecino vola da Sarri: l’ex Fiorentina libera un posto per Luis Alberto?

Alla Fiorentina è diventato grande, poi all’Inter dopo l’infortunio si è un pò perso finendo ai margini della rosa. Adesso Matias Vecino, svincolato dallo scorso 30 giugno, ha firmato un contratto triennale con la Lazio di Maurizio Sarri. Salgono a quota sette i rinforzi dei biancocelesti in questa sessione di mercato. L’uruguaiano con un passato alla Fiorentina firmerà per una cifra di 1,9 milioni di euro più bonus e andrà a rinforzare il reparto in mezzo al campo anche se non va accantonata l’idea che il suo innesto possa in qualche modo servire a rimpiazzare il posto di Luis Alberto, sempre più lontano dalla Lazio.