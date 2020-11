Roberto Scarnecchia, ex calciatore ed allenatore, è intervenuto a Radio Sportiva e ha parlato del neo-allenatore viola Cesare Prandelli:

“Prandelli è un amico e un ottimo allenatore, è poco importante che sia fermo da qualche anno perché ha costantemente seguito il calcio giocato. Mi dispiace per Iachini, ma è giusto cambiare l’allenatore quando le cose non vanno bene. Vedo Cesare come traghettatore, poi si vedrà a fine stagione”.