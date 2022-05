“Vedrei bene Gasperini alla Fiorentina, la squadra viola potrebbe essere la nuova Atalanta”

L’ex calciatore Massimo Bonanni ha parlato a TMW Radio, parlando anche di Fiorentina. Questa la sua opinione in merito al momento della squadra viola, soprattutto per la corsa all’Europa:

“Vedo la Fiorentina indietro. L’Atalanta gioca con l’Empoli, ma la viola ha la Juventus. Pensare che stecchi ancora l’Atalanta è difficile, ma tutto può succedere. Gasperini in Italia non credo possa allenare Juve, Inter, forse solo il Milan, ma per il resto no. Magari Bologna, se Saputo dopo Sartori prende anche lui. Oppure la Fiorentina. La Viola potrebbe essere la nuova Atalanta“.