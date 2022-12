“Vedrei bene Gollini alla Salernitana. Con la Fiorentina ha avuto qualche problema, ma…”

L’ex portiere Daniele Balli ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, parlando del possibile sostituto di Luigi Sepe per la porta della Salernitana. Tra i nomi fatti anche quello di Pierluigi Gollini, estremo difensore in uscita dalla Fiorentina:

“Come portiere a Salerno vedrei bene Gollini. Per quanto visto all’Atalanta è un ottimo portiere, sia tecnicamente che caratterialmente. Con la Fiorentina ha avuto qualche problema non ben precisato ma è sicuramente un portiere affidabile. Mi piace anche Cragno che a Monza non sta giocando”.