Velikih: “Se Tsygankov fosse valutato 15 milioni, la Fiorentina lo prenderebbe. Viola molto attivi sul mercato ucraino”

La Fiorentina guarda con interesse anche al mercato ucraino. Questo è quello che si evince dalle parole espresse da Aleks Velikih, talent scout e grande ‘manovratore’ all’interno del paese ex sovietico. “I giocatori del campionato ucraino sono interessanti per i club italiani – racconta – ma i prezzi per questi giocatori sono molto alti. È molto difficile poterne parlare, poiché sono in corso trattative. Posso dire che Sampdoria, Fiorentina, Roma sono società attive sul nostro mercato”.

Poi aggiunge: “Se Tsygankov fosse valutato 14-15 milioni, la Lazio o la Fiorentina o prenderebbero. Ma il prezzo per lui non è quello, ma molto più alto”. Per inciso, fa riferimento all’ala destra della Dinamo Kiev e della nazionale ucraina, Viktor Tsygankov, classe ’97.