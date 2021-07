Velikikh: “Kokorin soddisfa i criteri di Italiano come attaccante di fascia. Decisivo il momento del ritiro precampionato”

Alex Velikikh, scout man ucraino, che vanta collaborazioni con molti club italiani di Serie A, ha parlato con Sportbox.ru di quello che potrebbe essere il futuro di Aleksandr Kokorin, ora che la Fiorentina ha annunciato l’arrivo di Italiano: “E’ l’allenatore che, insieme a De Zerbi – ha detto Velikikh – si è messo maggiormente in mostra nell’ultima stagione”.

E ancora: “Ha idee innovative che, credo, verranno applicate alla Fiorentina, dove, ovviamente, ci sarà un rimpasto all’interno della rosa. Sappiamo che Borja Valero si è ritirato e che il contratto di Ribery non è stato rinnovato. Callejon è soggetto a grandi critiche: probabilmente anche lui non sarà preso in considerazione nei nuovi schemi. Il rimpasto della Fiorentina può essere giustificato dopo la disastrosa stagione scorsa. E ogni costruzione ha bisogno di mattoni che nel calcio, sono i giocatori”.

Sull’attaccante russo: “Non credo che Italiano prenderà una decisione su di lui prima di averlo visto di persona. Decisivo, in questo senso, sarà il primo ritiro del calciatore sotto la guida del nuovo allenatore della Fiorentina. Kokorin, al suo meglio e in condizioni ottimali, si adatta ai criteri del gioco di Italiano come attaccante di fascia sul 4-3-3. Lì può giocare in modo efficace. Tutto questo se Aleksandr tornerà in piena salute”.