Velikikh: “Kokorin troppo frettoloso nel lasciare il Sochi, non escludo che possa tornare lì, lasciando la Fiorentina”

Lo scout man ucraino, che vanta collaborazioni con molti club italiani di Serie A, Alex Velikikh, su Match TV è intervenuto per parlare dell’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin e del suo futuro: “Per prima cosa bisogna capire cosa ha intenzione di fare il suo club la prossima estate. Il presidente Commisso è volato in Italia dall’America anche per incontrare il proprio direttore sportivo. Era presente allo stadio nell’ultima partita contro l’Atalanta, persa dalla Fiorentina. E potrebbe chiedere conto sui trasferimenti invernali. Questo vale non solo per Kokorin“.

E ancora: “E’ stato troppo frettoloso nel lasciare il Sochi (squadra alla quale lo aveva prestato lo Spartak Mosca in precedenza ndr). Secondo me, avrebbe dovuto giocare per questo club per altri sei mesi. Stava bene lì. Non escludo che dopo la Fiorentina possa ritornarci. Se riuscirà a far vedere la sua classe nelle restanti partite di Serie A, resterà in Italia”.