Vendere per far cassa. Il mantra che tutti club ripetono ogni estate. Le cessioni da record della Fiorentina e non solo

Vendere per far cassa, per poi comprare. E’ questo il mantra che tutti i club di Serie A e non solo ripetono ogni estate durante il periodo del calciomercato. Quest’anno a maggior ragione le società devono fare i conti con le conseguenze economiche legate alla pandemia, limitando così le spese folli.

Ma quali sono le cessioni più costose del nostro campionato? Qual è la cessione più ricca della storia della Fiorentina?

Al primo posto troviamo Pogba, che passo dalla Juventus al Manchester United per ben 105 milioni di euro. Poi Higuain, dal Napoli ai bianconeri per 90 milioni. AL terzo posto sempre la Juventus protagonista, quando cedette Zidane al Real Madrid in cambio di 77,5 milioni. Scendendo nella graduatoria andiamo a Milano: l’Inter incassò quasi 70 milioni dalla cessione di Ibrahimovic al Barcellona, mentre sulla sponda rossonera ricordiamo il trasferimento di Kakà verso Madrid per 67 milioni.

L’agnello sacrificale più prezioso della storia della Fiorentina invece è Rui Costa, ceduto al Milan nell’estate del 2001 per circa 41 milioni di euro. Possiamo aggiungere però che Federico Chiesa, attraverso la particolare formula con cui è approdato alla Juventus, porterà con molta probabilità un totale di 60 milioni nelle casse del club gigliato. Sperando che questi numeri non vengano superati da future cessioni, come quella del gioiellino Vlahovic…