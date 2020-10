Venduti solo un decimo dei biglietti disponibili per Spezia-Fiorentina: sarà un match praticamente a porte chiuse

Quella di domenica contro la Fiorentina è la prima occasione per i tifosi dello Spezia di vedere dal vivo i propri beniamini in Serie A nella storia della società ligure. La partita non si giocherà in Liguria, ma a Cesena, a causa delle attuali ristrutturazioni all’Alberto Picco di La Spezia. I biglietti a disposizione al Dino Manuzzi per i tifosi bianconeri sono solo 500 a causa degli stringenti vincoli per combattere la pandemia da Coronavirus. Un’apertura limitata che non è piaciuta al tifo organizzato e così come la maggior parte delle curve italiane, nemmeno quella spezzina presenzierà alla partita di domenica. Mettiamo insieme la lontananza di una partita in casa (che più che in casa sembra in trasferta), l’aumentao dei contagi, il malcontento degli ultras ed è così che a 24 ore dall’apertura del botteghino i tagliandi venduti sono solo qualche decina, forse si arriva a malapena alla cinquantina. Che dire, un vero peccato per chi avrebbe voluto vedere la propria squadra per la prima volta in Serie A. Praticamente una partita a porte chiuse.

