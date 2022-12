Venerato: “A luglio ci fu un colloquio tra Fiorentina e Napoli per Demme. E in caso di addio di Amrabat…”

A 1 Station Radio ha parlato il giornalista della RAI Ciro Venerato, parlando anche dell’interesse della Fiorentina per il centrocampista del Napoli Diego Demme. Queste le sue dichiarazioni riportate da ilnapolionline.com: “Può darsi che il futuro di Demme dipenda da Amrabat. In questo momento non è corretto parlare di una trattativa tra Fiorentina e Napoli. Ma qualora i viola dovessero cedere il calciatore, sul quale c’è il forte interesse del Liverpool, allora si aprirebbe la pista Demme. Italiano non vorrebbe privarsi del calciatore, che sta disputando una delle sue momenti migliore della sua carriera. Anche Commisso non vorrebbe cedere il marocchino, ma davanti ad un’offerta irrinunciabile, potrebbe vacillare”

“Sono stati monitorati diversi profili per sostituire Sofyan e tra questi c’è Diego. Ma già a luglio ci fu un colloquio per il calciatore. Sicuramente in qualche telefonata natalizia una delle tematiche affrontate sarà stato l’eventuale acquisto di Demme. A luglio arrivò anche una telefonata all’entourge del calciatore da parte del Leeds. Qualora dovesse Amrabat lasciare la Fiorentina, la pista Demme potrebbe essere percorribile, ma non è esclusiva. Di sicuro l’estate scorsa era un’idea della Fiorentina”.