Venerato: “Anche la Roma interessata a Milik, ma sia il Napoli che il giocatore hanno pretese troppo alte”

A Radio Kiss Kiss è intervenuto il giornalista sportivo della Rai Ciro Venerato, parlando anche della situazione di Milik, osservato speciale anche in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Le condizioni economiche che chiede il calciatore sono troppo alte per chiunque in Italia. Sia Fiorentina che Roma potrebbero essere interessate già a gennaio ma a queste cifre non trattano neanche. Milik ma anche il Napoli stesso devono rivedere le proprie richieste”.

