Venerato: “Ha rifiutato il rinnovo con il Napoli. Su di lui Roma e Fiorentina”

Questo pomeriggio, durante un collegamento su Radio Kiss Kiss, il giornalista Rai Ciro Venerato, commentando il mercato del Napoli, ha avuto modo di svelare una trattativa in corso tra gli azzurri e la Fiorentina. Queste le sue parole: “Nelle ultime settimane Maksimovic ha rifiutato l’ultima offerta di rinnovo del contratto proposta dal Napoli, giudicandola troppo bassa per il suo valore. A questo punto credo che il serbo possa davvero dire addio alla maglia azzurra, su di lui attualmente ci sono molti club: Roma e Fiorentina su tutti. Nella call conference con Fali Ramadani per Koulibaly si è parlato anche di un altro suo assistito, ovvero, Maksimovic, che non ha ancora rinnovato. Il Napoli per l’ingaggio non non va oltre ai 2,2/2,3 milioni di euro, il difensore sogna invece uno stipendio da 2,8 milioni. Il club viola è fortemente interessata al calciatore, ma la situazione si smuoverà soltanto quando la società viola cederà Milenkovic. Il Napoli per cedere Maksimovic vuole 15 milioni di euro”

