Alla trasmissione televisiva CalcioNapoli24TV ha parlato il giornalista RAI e esperto di calciomercato Ciro Venerato. Queste le sue parole su un possibile interessamento del Napoli per il difensore viola Nikola Milenkovic: “Il club partenopeo ha fatto un sondaggio per Milenkovic della Fiorentina, ma è stato scartato perché costa troppo. Al Napoli piace anche Veretout della Roma e c’è l’interesse per Ricci dell’Empoli”.

