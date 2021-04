Venerato: “La Fiorentina aveva già contattato Gattuso. C’è stima con Commisso e Barone”

Il noto giornalista, esperto di mercato, Ciro Venerato è intervenuto a Lady Radio parlando del futuro della Fiorentina: “Rispetto a Milenkovic che ha deciso di non prolungare, su Vlahovic ci sono situazioni diverse. Ha un contratto fino al 2023, la Fiorentina potrebbe anche non dare priorità, il giocatore aspetta un prolungamento/adeguamento. Da ciò che mi arriva, un colloquio c’è stato con l’entourage. Milan e Roma hanno già bussato offrendo 3 milioni, continuando così ha allargato i propri orizzonti, addirittura il Liverpool. Se Commisso riuscirà a toccare le corde giuste, con un progetto giusto, 2 Milioni possono essere pochi e una via di mezzo tra i 2 e Milan/Roma non sarei del tutto negativo.

E su Gattuso: “Lo stimo, lo conosco da trent’anni, l’ho sempre difeso e me ne vanto, anche quando qualcuno lo accusava. E’ stato accusato di non dare dimensione al gioco del Napoli. Rino per motivi etici, comunque vada, lascerà il Napoli, neanche la Champions League. E’ serio, ha detto al suo entourage di ascoltare le offerte. La Fiorentina potrebbe essere il suo futuro. Tra Gattuso e Fiorentina il feeling c’è da tempo, con Commisso si parlano e in italiano. Quando lasciò il Milan, Barone lo chiamò ma prese tempo. SI lasciarono in ottimi rapporti, a me risulta che in queste settimane, la Fiorentina ha fatto arrivare segnali importanti