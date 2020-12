Venerato: “La Fiorentina ha già fatto un mezzo colpo di mercato. Abboccamento dei viola con il procuratore di Conti. Cutrone a Napoli? Una boutade”

Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, intervenuto su CasaViola, ha parlato delle manovre di mercato del club viola per gennaio, e ha dichiarato: “La Fiorentina un mezzo colpo lo ha già fatto. Ha un accordo definito e stabilito con il centrocampista del Venezia, Maleh. La società lagunare aveva offerto un rinnovo contrattuale al giocatore il quale però ha rifiutato, perché aveva già i viola dietro. Il Venezia allora gli ha fatto capire che o lascia il Veneto in questa sessione, facendo guadagnare qualcosa alla società, o resta a vedere da fuori il campo per i prossimi mesi. Intanto c’è stato un abboccamento per Conti con il suo procuratore Giuffredi“.

Viene smentita in maniera categorica la possibilità che Cutrone possa andare a Napoli: “Una boutade bella e buona – la definisce Venerato – Gli azzurri devono vendere e non hanno bisogno di prime punte”.