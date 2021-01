Venerato: “La Fiorentina non tratta più Milik, lui non la ritiene alla sua portata”

L’esperto di mercato Rai, Ciro Venerato è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parlando di Milik e Fiorentina: “Per esempio la Fiorentina non tratta più Milik perché ha capito che il giocatore non ci vuole andare, non ritiene la Fiorentina alla sua portata, vuole un club che giochi la Champions League. La Juventus cosa può dire a Milik? Se per gennaio non trovi una squadra, quel patto che abbiamo fatto possiamo riproporlo da febbraio. Prenderebbe un giocatore da quindici milioni gratis e lo potrebbe rivenderlo a otto, guadagnando tutta la cifra. Un ragionamento che fa anche Inter, Roma e le altre. Fossi in De Laurentiis placherei la mia ira, a livello umano non si è comportato bene col patron per come si è posto durante i giorni del secondo intervento”.

