Venerato: “La Fiorentina rientra tra le squadre che hanno fatto un’offerta per un top player del Napoli”

Il giornalista Ciro Venerato ha parlato a Calcionapoli24.it, chiamando in causa anche la Fiorentina per una questione di mercato: “Tra i giocatori messi sul mercato da De Laurentiis c’è anche Mertens, il cui agente si sta già attivando per valutare il suo futuro. La partita di questa sera potrebbe essere utile per parlare del giocatore con l’Inter, ma i nerazzurri non sono l’unica squadra interessata. Al procuratore di Mertens, infatti, sono arrivate offerte anche da Milan, Juve, Roma e Fiorentina“.