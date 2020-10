Venerato: “Meglio Callejon che tenere uno che voleva la Juventus da oltre un anno. Milik ha rifiutato 4 milioni dalla Fiorentina”

Il giornalista Rai Ciro Venerato è intervenuto a Lady Radio parlando di Josè Maria Callejon: “Ho avuto la fortuna di apprezzarlo. Può ancora dare molto, per come lo conosco però lo vedo meglio in un attacco a tre. Il grosso lo può fare negli ultimi cinquanta metri. Ribery è abituato a giocare a tre, poi Callejon e poi un attaccante. Non ha preso un giocatore fermo, anzi vuole dimostrare al Napoli che ha sbagliato. Personalmente meglio prendere un giocatore così che uno che non voleva restare e voleva la Juve. Aveva la possibilità di tornare in Spagna, ma nessuno gli offriva un biennale”.

E su Milik: “Domenica notte le società avevano fatto un accordo. Domenica ha rifiutato 3.5 milioni, poi lunedi 4 più bonus. Poi a Gennaio o Giugno capiremo se ha già un accordo con la Juventus. A partire da Febbraio partirà, ovviamente, la lettera degli avvocati per inadempienza e eventuali inadempienze. Fino a Gennaio non vedrà mai il campo”.