Venerato: “Milik? Ci sono state delle telefonate tra la Fiorentina e l’intermediario. Ecco i due problemi”

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha parlato così a Radio Goal: “Milik–Fiorentina? Ci sono state delle telefonate tra l’intermediario e il club gigliato, che è bloccato dalle richieste del polacco che chiede almeno 4,5 milioni di euro. Tra oggi e domani la Fiorentina deve pensare a chiudere la cessione di Chiesa alla Juventus. Se l’affare andasse in porto, la Viola potrebbe buttarsi sull’attaccante del Napoli. De Laurentiis l’ha proposto anche al Torino, ma non ci sono le condizioni. Cessione all’estero? Se l’Atletico Madrid non prendesse Cavani e riuscisse a vendere Diego Costa, potrebbe pensare a Milik. L’intermediario del polacco ha lasciato Londra dopo che è sfumata definivitamente l’ipotesi Tottenham“.

