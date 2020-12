Venerato: “Milik è un calciatore che intriga i dirgenti dell’Atletico Madrid ma con Simeone farà panchina”

Il giornalista Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss ha parlato anche della posizione di mercato di Milik, calciatore rumoreggiato anche in ottica Fiorentina: “Milik in Spagna? In questo momento mi è arrivato un messaggio da persone vicine a Milik. Che all’Atletico prendano un attaccante a gennaio è scontato, Milik è un giocatore che intriga da parecchio tempo Berta, il direttore sportivo. Il Cholo lo stima ma non è esattamente un ammiratore ai primissimi livelli, ma se la società gli mette davanti un attaccante per la panchina lo prenderebbe. Milik parte dalle retrovie per un motivo, il Napoli conferma che anche all’estero la valutazione non cambia, 18 per arrivare a 15″.

