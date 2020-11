Venerato: “Milik ha rifiutato il rinnovo con il Napoli. Fiorentina destinazione possibile, soprattutto se…”

Il giornalista sportivo della RAI ed esperto di calciomercato Ciro Venerato ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli anche della situazione che riguarda Milik, che rimane un obiettivo di mercato della Fiorentina. Queste le sue parole: “Venerdì c’è stato un incontro tra i dirigenti del Napoli e lo staff dell’attaccante polacco nel quale è stato proposto un prolungamento del contratto di un altro anno. Questa opzione però è stata scartata dal giocatore che ora, per non svincolarsi a zero, dovrà essere ceduto a gennaio. La Fiorentina rimane una soluzione possibile soprattutto se arrivasse Sarri, ma ad ora il tecnico non sembra vicini ai viola”.

