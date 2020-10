Venerato: “Nelle gerarchie di Milik la Fiorentina veniva dopo Juventus e Roma. Il polacco aspettava le chiamate di grandi club europei”

Il giornalista Ciro Venerato ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli svelando i dettagli relativi alla situazione di Milik durante il mercato appena concluso: “Sognava la Juve, ma aveva aperto anche alla Roma. Poi i giallorossi hanno mescolato le carte e nel frattempo il polacco ha rotto con De Laurentiis per via delle multe sui diritti d’immagine. Fiorentina? L’offerta per l’ingaggio era di 4 milioni più bonus, ma fondamentalmente il giocatore non era convinto della squadra viola, voleva un club più importante. Credo che aspirasse all’Everton, al Psg o all’Atletico Madrid. L’Everton però voleva un contropiedista e non uno dalle caratteristiche di Milik, Ancelotti lo aveva comunicato ad un membro dell’entourage del polacco”.

0 0 vote Article Rating