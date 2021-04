Venerato: “Per prendere Gattuso, Commisso dovrebbe comprare almeno otto giocatori. De Zerbi? Shakhtar Donetsk ipotesi concreta”

Il giornalista Ciro Venerato ha parlato a Radio Kiss Kiss del futuro della panchina della Fiorentina: “Gattuso non è convinto di accettare la Fiorentina, direbbe sì solo con una squadra rifatta ex novo soprattutto a centrocampo. Servirebbero 7-8 acquisti da parte di Commisso per costruire una formazione a sua immagine e somiglianza”.

E poi ha aggiunto: “Per ora Gattuso sta temporeggiando ed è per questo che i viola sono tornati a pensare a De Zerbi, ma per lui l’opzione Shakhtar Donetsk è molto concreta”.