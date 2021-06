Venerato: “Politano alla Fiorentina? Tutto è possibile, ma Spalletti lo ha già allenato all’Inter. Il Napoli non lo cederebbe a meno di offerte irrinunciabili”

Ciro Venerato, giornalista esperto di calciomercato della RAI, ha parlato a Radio Kiss Kiss della situazione in casa Napoli, con trattative che potrebbero incrociarsi sull’asse della Fiorentina: “Matteo Politano potrebbe essere il prossimo acquisto della Fiorentina di Gennaro Gattuso? Nel calcio tutto è possibile, il calciatore è affezionato al mister, c’è una stima reciproca. Però la Fiorentina ha tanti giocatori nel ruolo, e non credo che il Napoli si priverebbe a cuor leggero di un calciatore importante che Spalletti ha già allenato all’Inter. Il Napoli non lo darebbe a meno di offerte irrinunciabili”.

Venerato ha poi aggiunto: “Posso dirvi che in questo momento vengono accostati almeno sette, otto nomi ai partenopei anche perché la società campana potrebbe chiudere diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Luciano Spalletti, prima di privarsi di determinati giocatori, li valuterà attentamente nel ritiro in programma a Dimaro. Tra questi ci sono anche Malcuit e Luperto: non è detto che vadano via”.