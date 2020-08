Venerato: “Sarri e Mazzarri pronti a prendere il posto di Iachini se dovesse fallire”

Il campionato non è ancora iniziato, Giuseppe Iachini è anche fresco di riconferma sulla panchina della Fiorentina, ma c’è già chi lo vede in bilico o chi mette le mani avanti. Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, nel corso della Domenica Sportiva, ha detto che “Sarri, dopo l’esonero dalla Juventus, è entrato in orbita Fiorentina e potrebbe prendere il posto di Iachini qualora dovesse far male nelle prime giornate di campionato. Altro tecnico che piace a Commisso è Mazzarri“.

