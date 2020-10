Venerato: “Se Milik non accetterà entro domani la proposta della Fiorentina il Napoli ricorrerà alle vie legali”

Ad aggiungere dettagli in più sulla questione tra Napoli e Fiorentina per l’attaccante Arkadiusz Milik è Ciro Venerato che segue da vicino il calciomercato per la Rai. Queste le sue parole a Rainews24: “C’è tensione tra Milik e il Napoli. Il polacco rifiuta per ora la Fiorentina. Erano stati offerti 3,5 milioni di euro piu 500mila di bonus per 5 anni al giocatore che sogna ancora di accasarsi in Premier League o nella Liga spagnola. La società partenopea è pronta al pugno duro adesso. Anche perché l’ Everton di Carlo Ancelotti e l ‘Atletico Madrid non sono più interessati alle sue prestazioni. Se entro domani non accetterà la Fiorentina o un altro club non é esclusa una causa milionaria in sede civile per i danni di immagine relativi al famigerato ammutinamento”.

