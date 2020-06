Venerato: “Soldi più un giocatore dal Napoli, la Fiorentina ha rifiutato l’offerta per Pezzella. Il Paris Saint Germain c’è su Milenkovic”

Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, intervenuto all’interno della trasmissione CasaViola, andata in onda ieri sera su Toscana TV e Fiorentinanews.com, ha parlato di alcune trattative di mercato che vedono la Fiorentina in primo piano: “Il Paris Saint Germain su Milenkovic c’è. Il giocatore piace anche al Napoli ma non alle cifre che richiede il club gigliato. Piuttosto posso dire che gli azzurri hanno fatto un’offerta per Pezzella, proponendo una somma in denaro più Ghoulam, ma la Fiorentina ha rifiutato”.

